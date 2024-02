VÍDEO: mulher desmaia após ser agredida e enforcada por homem em rua de Manaus

Manaus (AM) – Uma mulher, não identificada, sofreu agressões e ameaças de um homem em uma via pública do bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. O momento foi filmado pelas frestas de um portão por uma testemunha e o vídeo repercutido nas redes sociais neste domingo (18).

As imagens mostram um homem gritando com a vítima, que estava sentada acuada em uma calçada. Posteriormente, ele agride a mulher com um soco no rosto e depois enforca a mulher até ela desmaiar.

Em seguida, o homem tenta levantar a vítima que está desorientada no chão, mas não consegue. Ele se afasta da mulher e abre a porta de uma casa, logo ao lado.

Não há informações sobre algum parentesco entre o homem e a vítima, nem sobre o estado de saúde da mulher.

