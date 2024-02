VÍDEO: PMs resgatam crianças, de 1 e 2 anos, deixadas sozinhas em casa no AM

Policiais militares resgataram duas crianças, de 1 e 2 anos, que haviam sido deixadas sozinhas em uma casa na cidade de Tefé, no interior do Amazonas. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (19). As meninas foram levadas para um abrigo no município. Assista ao vídeo do resgate abaixo.

Segundo a Polícia Militar, vizinhos denunciaram o caso após ouvirem choro de uma das crianças de dentro do imóvel. A equipe encontrou a menina tentando sair uma pequena abertura na parede da casa.

Ao entrar na casa, a equipe policial notou que não tinha nenhum adulto e achou outra criança dormindo em um quarto.

Conforme os policiais, as crianças estavam em situação insalubre, inclusive, correndo risco de se ferir.

As menores foram encaminhadas para o Conselho Tutelar e posteriormente transferidas para o abrigo do município.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Os pais ou responsáveis pelas crianças podem responder por maus-tratos e abandono de incapaz.

