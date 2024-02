Fevereiro verde: Voluntários promovem mutirão de limpeza na praia da Ponta Negra, em Manaus

Manaus (AM) — Conhecida por suas iniciativas sustentáveis, a Papelito promove o “Fevereiro Verde”, um mês dedicado à conscientização ambiental. Durante a campanha, que já está na sua 4ª edição, a marca convida consumidores e parceiros a participar de mutirões de limpeza e de plantio. A ação, que ficou conhecida como Dia V, ocorre no dia 24 de fevereiro de forma simultânea em 12 cidades, entre elas, Manaus.

Em parceria com a Limpa Brasil, eles farão o mutirão de limpeza na praia da Ponta Negra, trazendo conscientização, além de ações de distribuição gratuita de bituqueiras descartáveis e sementes. Para se inscrever, só acessar https://www.sympla.com.br/evento/mutirao-de-limpeza-manaus-am/2320919

“Já promovemos mutirões de plantio de mudas e de limpeza em praias, mangues e cachoeiras, ações de distribuição de bituqueiras e sementes, além da divulgação de conhecimentos sobre sustentabilidade, na prática via workshops online e conteúdos nas redes sociais. Somos conhecidos por nossas iniciativas sustentáveis e elas estão presentes em tudo o que realizamos. Desde a criação dos nossos produtos, onde buscamos soluções e materiais que causem o mínimo de impacto no meio ambiente, até no cotidiano da empresa, onde além da separação de resíduos, também utilizamos energia renovável”, afirma Chrystian Sarkis, CEO e fundador da Papelito.

O objetivo do Dia V é convocar tanto o público final quanto os parceiros da marca para o fazerem parte da ação como voluntários. Além dos parceiros comerciais, que vão desde distribuidores e atacadistas, até diferentes tipos de pontos de venda, a empresa conta ainda com a parceria de influenciadores, ONGs e Institutos como a Limpa Brasil, que atuará em 10 cidades (Fortaleza, Rio de Janeiro, Florianópolis, São Paulo, Brasília, Curitiba, Manaus, Recife, Belo Horizonte e Salvador), a Sea Shepherds, que será responsável pela limpeza no fundo do mar com mergulhadores, em Ilhabela, no litoral paulista e a Ecolocal que ficará à frente do mutirão na Ilha do Mel, no Paraná.

Plantio de mudas e árvores

Um dos principais projetos em prol do meio ambiente que a marca promove, é o plantio de 100 mil árvores, que está sendo realizado pela Papelito na Amazônia.

“Essa é uma meta ousada que será cumprida até 2027. Até o momento, já plantamos mais de 26 mil árvores. Além disso, costumo dizer que a sustentabilidade está presente o ano todo no dia a dia da empresa, na elaboração dos produtos, nos planos para o futuro e em tudo que fazemos. Mas, em fevereiro é quando a gente traz conteúdos de sustentabilidade para inspirar mais pessoas, divulgar conhecimento e trazer também o convite para o público em geral colocar a mão na massa junto com a gente”, finaliza Chrystian Sarkis, CEO e fundador da Papelito.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

“Qualquer pessoa ou empresa pode ter sua floresta na Amazônia”, revela CEO da Meu Pé de Árvore

Projeto ambiental recolhe mais de 2 toneladas de lixo em igarapé da Zona Norte de Manaus