Madonna fará show gratuito na praia de Copacabana no RJ

Madonna vem para o Brasil e vai fazer um show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O megashow foi confirmado para o dia 4 de maio e pode ser uma das maiores apresentações de sua carreira. As informações são do colunista Lauro Jardim.

A artista vem ao Rio de Janeiro a convite do Itaú, banco para quem estrelou campanha pelos seus 100 anos. Segundo o colunista, as negociações já estão fechadas, mas alguns detalhes estão em discussão. Dentre eles, está a hospedagem da mega artista, que deve ficar no Copacabana Palace.

O boato já vinha sendo incensado há mais tempo e ganhou força na noite dessa terça-feira (6). Fãs estavam em polvorosa por essa possibilidade, uma vez que a artista não vem ao Brasil há 12 anos.

A rainha do pop está em turnê com a “The Celebration Tour” e ainda não passou por terras brasileiras durante o novo trabalho. Este show seria para celebrar o encerramento da turnê.

A internet foi a loucura com as informações e criou vários memes. A web, inclusive, fez piada se mostrou preocupada com a segurança do Rio de Janeiro para receber um show tão grande de graça.

*Com informações do OTempo

