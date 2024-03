Dupla é presa em flagrante por roubo e adulteração de veículo em Manaus

Manaus (AM) – Dois homens, de 24 e 45 anos, foram presos, nesta sexta-feira (8), por roubo e adulteração de veículo, no Bairro do Coroado, Zona Leste de Manaus. Durante patrulhamento, os policiais militares receberam informações, via rede de rádio, que um veículo HB20 trafegava com emplacamento clonado.

A equipe da Força Tática foi até ao local indicado e se deparou com o veículo apontado na rotatória do Coroado, com dois ocupantes. Após a abordagem, foi encontrado um simulacro de arma e cinco aparelhos celulares.

Ao serem questionados, os homens confirmaram que estavam praticando roubo pela área do bairro Petrópolis. A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.‌

*Com informações da Assessoria

