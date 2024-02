Governo do Rio Grande do Norte oferece recompensa por informações de dupla de fugitivos

Os detentos foram os primeiros a fugir de uma prisão de segurança máxima no País, desde a criação do sistema, em 2006

Mossoró (RN) – A Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) do Rio Grande do Norte está oferecendo uma recompensa de R$15 mil por informações que levem à captura de cada um dos dois fugitivos do presídio de segurança máxima, em Mossoró. Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, escaparam na madrugada do dia 14 de fevereiro.

As buscas pelos fugitivos completam 11 dias neste sábado (24). Rogério e Deibson são suspeitos de terem ligações com a facção criminosa Comando Vermelho, no Acre. Os detentos foram os primeiros a fugir de uma prisão de segurança máxima no País

Na noite de sexta-feira (23), uma operação foi realizada na região com o objetivo de recapturar os fugitivos. O décimo dia de buscas contou com o reforço da Força Nacional, com 100 agentes e 22 viaturas autorizadas pelo Ministério da Justiça.

Segundo a polícia, uma mulher de 21 anos, presa em flagrante no Ceará com 24 quilos de drogas e uma arma de fogo, é suspeita de prestar suporte aos fugitivos e possivelmente fornecer armas à dupla. Outras duas pessoas foram presas, na quinta-feira (22), sob suspeita de ajudarem os foragidos após a fuga.

Os policiais que investigam a fuga de dois detentos da Penitenciária Federal em Mossoró (RN) prenderam nesta sexta-feira (23) o irmão de um dos dois foragidos. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o homem foi detido na capital do Acre, Rio Branco. Ainda segundo o ministério, ele já foi condenado por roubo e participação em organização criminosa e tinha um mandado de prisão em aberto.

Investigações policiais indicam que membros do Comando Vermelho estão dando suporte aos fugitivos. As denúncias podem ser feitas anonimamente através do número 181 ou por mensagem para o celular (84) 98132-6057.

*Com informações do Gazeta Brasil

