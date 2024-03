Boi Caprichoso reforça compromisso com mulheres ao anunciar Conselheiras de Arte

Historicamente a mulher sempre teve papel de destaque na construção do Boi-bumbá Caprichoso. No Dia Internacional da Mulher o bumbá bicampeão do Festival de Parintins anunciou, durante a cerimônia de abertura da mesa redonda “O empoderamento feminino: na gira do boi-bumbá”, a indígena Gilvana Borari, a jornalista Peta Cid e a historiadora Larice Butel como integrantes do Conselho de Arte do bumbá que sempre esteve na vanguarda da luta pela igualdade de gênero.

O presidente do Conselho de Arte, Ericky Nakanome, destacou a importância desse anúncio, revelando que as conselheiras já estavam desempenhando suas funções há cerca de dois meses, mas optaram por fazer o anúncio neste dia especial como forma de evidenciar o papel das mulheres na trajetória do Boi Caprichoso.

“Nós escolhemos essa data de maneira simbólica para mostrar que as mulheres, sim, devem e podem ocupar todos os espaços dentro do Boi Caprichoso”, afirmou Nakanome.

O retorno de Peta Cid, representante da tradicional família Cid, foi ressaltado pelo presidente como um marco, evidenciando o compromisso com as tradições e valores do boi. Larice Butel, historiadora com forte engajamento no ativismo cultural, também foi saudada por sua expertise e paixão pela preservação da identidade local. E a presença de Gilvana Borari, mulher indígena e representante da cultura tapajônica, foi descrita como fundamental para fortalecer os laços com os povos ancestrais e a diversidade cultural do Caprichoso.

“Nós buscamos essa participação de alguém que já está no processo, que já brinca, que já vai pra arena representar a sua cultura”, explicou Nakanome, ressaltando a importância de integrar membros que vivenciam e defendem ativamente as tradições culturais da região.

*Com informações da assessoria

