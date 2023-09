Ronda Maria da Penha já atendeu mais de 18 mil mulheres em todo o Amazonas, em 9 anos

Em 30 de setembro de 2014, o Governo do Amazonas criou a Ronda Maria da Penha para atuação direta na rede de proteção às mulheres vítimas de violência. Perpetuado como ferramenta de sucesso, o programa completa, neste sábado (30), nove anos de criação, tendo ajudado mais de 18 mil mulheres a saírem de situações de abuso e violência doméstica.

Uma das beneficiadas com o programa é a operária Márcia dos Santos, de 48 anos, que foi vítima de violência doméstica provocada pelo ex-marido. Ela relembrou que com o apoio da Ronda Maria da Penha conseguiu denunciar e sair do ciclo de violência.

“Eu fui bem acolhida pela Ronda Maria da Penha. Deram toda a assistência que eu estava precisando. Está sendo maravilhoso todo esse acolhimento. Me sinto muito segura”, disse a operária.

A Ronda Maria da Penha tem como foco a defesa de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, com atuação em toda a capital amazonense. O programa exerce na prática a Lei nº 11.340, também conhecida como Lei Maria da Penha, sancionada em 2006.

“A mulher não entra em um relacionamento abusivo porque ela quer. Há situações da vida, muitas vezes, que a levam a esse lugar. E o programa foi criado para dar um suporte para todas as mulheres do Amazonas, para não deixar a vítima desamparada”, afirmou a comandante da Ronda Maria da Penha, major Tatiana Sousa.

A unidade também realiza palestras em escolas, igrejas e onde for aberto espaço para divulgar o trabalho da Ronda Maria da Penha e sanar as dúvidas de todas as mulheres que passam pela situação de violência doméstica. Além disso, as equipes realizam visitas periódicas às vítimas.

Leia mais:

SSP-AM realiza reunião de planejamento da operação Virtude

Loja e shopping são condenados a indenizar cliente por não disponibilizarem cadeiras para obesos

Estudo investiga influência de mutações genéticas em pacientes com malária