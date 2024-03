Caixas coletoras recebem ação preventiva contra aumento no volume de chuvas em Manaus

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) realizou ações preventivas para minorar os efeitos das fortes chuvas e desobstruiu 1.156 caixas coletoras por todas as zonas da capital, só no primeiro bimestre deste ano. Em janeiro, as equipes da Seminf atenderam solicitações para desobstruir 476 caixas. Em fevereiro, houve um aumento, com 680 caixas desobstruídas.

Um trabalho complementar à limpeza de bueiros e de tubulações de drenagem, o desassoreamento e a dragagem ocorrem nas fozes de São Raimundo, Educandos e Tarumã, onde 916.600 metros cúbicos de material inerte (lixo e sedimentos) foram retirados, desde o início dos trabalhos, na segunda quinzena do mês de dezembro do ano passado.

O secretário de Obras Renato Junior destaca a atenção que as equipes dos Distritos de Obras têm dado às ações preventivas durante o período chuvoso.

“Estamos desde as primeiras horas desta manhã na rua, com todas as nossas equipes em várias zonas da cidade, atendendo as ocorrências que tivemos no dia de hoje. Sabemos que, na nossa cidade, o volume de água é gigantesco, ainda mais no inverno que estamos enfrentando, mas sempre cumprindo a determinação do prefeito David Almeida de antever alagações e transbordamento de igarapés”, afirma o secretário.

Além da limpeza e desobstrução, a Secretaria de Obras executa outros serviços que ajudam a diminuir os efeitos das chuvas. Nesta terça-feira (19), as equipes trabalham em vários pontos da Zona Centro-Oeste. No Planalto, uma rede de drenagem é recuperada na rua Rabat. No bairro Nova Esperança, os trabalhadores executam a limpeza e desobstrução das caixas.

Na Zona Centro-Sul, uma equipe atua na desobstrução da caixa coletora na avenida Tancredo Neves, no bairro Parque 10. No Centro da capital, outra equipe trabalha na recuperação de uma drenagem profunda, na avenida Constantino Nery, ao lado do terminal de ônibus. Na rua Barroso, esquina com rua Henrique Martins, também no Centro, outra caixa coletora recebeu manutenção com auxílio do hidrojato.

Outros serviços acontecem na Zona Sul, onde os trabalhadores realizam a remoção de resíduos na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim. Na Zona Norte, o Distrito de Obras executa a limpeza das caixas coletoras no conjunto Manauara 2, no bairro Santa Etelvina.

