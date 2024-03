Bolsa Idiomas abre edital com oportunidades para estudo da língua estrangeira em Manaus

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, lançou, nesta quinta-feira (21), o edital do processo seletivo do Programa Bolsa Idiomas para 2024. Para este ano, a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) vai disponibilizar 38.264 bolsas para cursos de língua estrangeira, que variam entre integral (100%), 75% e 50% do valor da mensalidade, em 16 instituições de ensino de idiomas.

No lançamento, que aconteceu no Centro de Cooperação da Cidade, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da cidade, o prefeito de Manaus, David Almeida, fez um agradecimento a todas as instituições parceiras, em nome da população, pelas bolsas ofertadas.

“É fundamental a parceria com as entidades privadas, para que nossos alunos, a partir dos 10 anos, possam aprender o seu segundo idioma, para melhorar os níveis educacionais em Manaus. Serão 38 mil oportunidades dadas aqui em Manaus, que é a terceira maior rede educacional do Brasil em Educação Básica. São 252 mil alunos na Educação Básica”, destacou o chefe do Executivo municipal.

O secretário municipal de Administração, Planejamento e Gestão, Ebenezer Bezerra, destacou que a administração municipal é voltada não só para a reconstrução da cidade, mas também para a população.

“O lançamento desse Bolsa Idiomas traz oportunidades de preparação da criança, do jovem, e do adulto, para o mercado de trabalho”, frisou.

Para o Bolsa Idiomas 2024, a Espi credenciou 16 instituições particulares de ensino de língua estrangeira. Thatianne Santos, coordenadora-geral administrativa do Curso de Idiomas Aslan, ressaltou a importância da iniciativa da prefeitura com o Programa Bolsa Idiomas.

“É uma oportunidade para as pessoas que não têm condições de pagar um curso de forma integral. Para nós, é uma honra estarmos participando de mais uma edição do programa – estamos desde a primeira edição -, ofertando bolsas de estudos. Nós sabemos que, hoje em dia, o aprendizado de um novo idioma traz inúmeros benefícios pessoais, mas, acima de tudo, é um grande diferencial no mercado de trabalho que está, cada vez mais global e competitivo”, disse Thatianne.

O diretor-geral da Espi, Júnior Nunes, explicou que o período de inscrições será aberto às 10h da próxima segunda-feira, dia 26, se estendendo até as 14h do dia primeiro de abril. Segundo ele, é fundamental a leitura, com atenção, do edital do PBI.

“Serão seis dias para as inscrições. É muito importante ficar atento, ler o edital. Esse programa é muito importante, revoluciona. A edição do ano passado bateu todos os recordes e neste não será diferente, nossa equipe está empenhada, feliz e animada para entregar o melhor Bolsa Idiomas para a nossa cidade”, assegurou.

A consulta ao edital com todas as informações para concorrer às bolsas do PBI poderá ser feita a partir das 22h desta quinta-feira, por meio do link http://dom.manaus.am.gov.br/.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Wilson Lima destaca uso sustentável de recursos naturais para gerar emprego e renda

Primeiro píer turístico de Manaus atinge 82% de obras concluídas

Manaus FC e Paysandu fazem primeiro jogo de confronto das quartas de final da Copa Verde