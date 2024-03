Amazonas leva empate no fim e cai para o Remo nas quartas de final da Copa Verde

O Amazonas empatou com o Remo em 2 a 2, na noite deste sábado (23), na Arena da Amazônia, e acabou eliminado nas quartas de final da Copa Verde 2024. Com a igualdade em casa, a Onça-pintada foi superada por 4 a 3 no placar agregado. William Barbio, duas vezes, marcou para a equipe amazonense, mas Ytalo e Sillas garantiram o empate e a vaga para o Leão.

Classificado, o Remo aguarda na semifinal o vencedor do confronto entre Paysandu e Manaus, que decidem a vaga neste domingo (24), às 16h, na Curuzu. A próxima fase está prevista para os dias 3 e 10 de abril.

A Onça-pintada volta a campo nesta terça-feira (26) para fechar a participação na primeira fase do returno do Campeonato Amazonense contra o Unidos do Alvorada, às 15h45, no estádio Carlos Zamith.

O jogo

Precisando de uma vitória por dois gols de diferença para garantir a classificação de forma direta, o Amazonas teve um início de jogo dos sonhos. Ainda aos quatro minutos, Diego Torres acertou lindo lançamento para Sassá, que saiu na cara do gol e ajeitou de cabeça para William Barbio fuzilar o gol do Remo e abrir o placar. Após o gol, a Onça-pintada seguiu em cima e aos 10 minutos, Rafael Tavares enfiou para Sassá, que driblou o goleiro Marcelo Rangel, mas ficou sem ângulo na hora da finalização.

O tempo passou e o Amazonas seguia sendo mais perigoso. Aos 27 minutos, jogada pela esquerda, Barbio achou Tavares dentro da área e o camisa 10 cruzou para Sassá, que completou de peito e a bola, caprichosamente, tocou no travessão e foi para a linha de fundo. Quatro minutos depois, Tavares dominou bola sobrada pelo meio e finalizou de canhota, mas Marcelo Rangel, no meio do gol, encaixou.

Intensa e envolvente, a Onça-pintada chegou ao segundo gol ainda na primeira etapa. Aos 34 minutos, Mantuan acionou Patric por trás da defesa e o lateral cruzou na medida para Barbio chegar concluindo de canhota para o fundo do gol do Leão.

Se o primeiro foi dos sonhos para a equipe amazonense, a segunda etapa não começou tão bem assim. Ainda aos dez minutos, Nathan cruzou da esquerda, a defesa não afastou, a bola passou por todo mundo e ficou para Ytalo, que finalizou de direita, no canto de Edson Mardden e diminuiu para o Remo.

Após um período de poucas chances, a equipe paraense buscou o empate já aos 44 minutos. Ronald recebeu pela direita e cruzou para Sillas, que livre na pequena área, mandou para o fundo do gol do Amazonas. Novamente em desvantagem na eliminatória, a Onça-pintada foi para o ataque. Já nos acréscimos, Ezequiel cruzou da direita e Jô completou de cabeça com perigo, mas para fora.

Já aos 51 minutos, Jô recebeu cruzamento dentro da área e finalizou para o gol, mas Marcelo Rangel encaixou.

Público e renda

Público presente: 2920

Público pagante: 1215

Renda: R$ 44.565

Leia mais

Amazonas FC sofre virada e sai atrás do Remo no confronto das quartas de final da Copa Verde

Manaus FC vence Paysandu pela ida das quartas da Copa Verde e leva vantagem para Belém

Amazonas FC sofre virada e sai atrás do Remo no confronto das quartas de final da Copa Verde