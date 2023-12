Igreja da Restauração na Zona Leste realiza ação social com pessoas em situação de rua

Mobilização contou com a equipe de voluntários da igreja que arrecadaram as doações dos mantimentos

Manaus (AM) – A igreja evangélica Ministério Internacional da Restauração (MIR) – Setorial Norte Leste, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, realizou na noite desta sexta-feira (22) uma ação social com pessoas em situação de rua, em uma escola da região, com a entrega de doações de roupas, kits de higiene e refeições.

A mobilização contou com a equipe de voluntários da igreja que arrecadaram as doações dos mantimentos. A igreja atua com a atividade missionária na Zona Leste, e desenvolve ações de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social, com atendimentos nas áreas de psicologia, nutrição, jurídico, assim como no esporte e doações de alimentos.

“Nosso papel é fazer o acolhimento das pessoas que mais precisam desse tipo de apoio, e como igreja, não podemos fechar os olhos para essas necessidades que são diárias. Foi gratificante ajudar e levar um pouco mais de esperança para essas famílias”, disse o presidente da Igreja, apóstolo Marcos Santos.

Pessoas em situação de rua receberam atendimentos. Foto: Leonardo Silva/Divulgação

O coordenador da ação, Renato Malheiros, agradeceu o apoio dos voluntários e parceiros na ação. “Nossa igreja desenvolve vários trabalhos sociais, durante o ano todo, e é gratificante fazer isso. Agradeço a todas as pessoas que ajudaram com as doações e no trabalho voluntário desenvolvido nesta missão”, completou Renato.

