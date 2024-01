Bancada do AM garante recursos para reforma de igrejas históricas do Centro de Manaus

Manaus (AM) – Coordenada pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), a Bancada do Amazonas no Congresso Nacional destinou recursos de emendas que vão custear as obras de revitalização das igrejas católicas do Centro histórico de Manaus, orçadas em cerca de R$ 8 milhões. A ordem de serviço para o início da reforma foi assinada nesta quarta-feira (31), contemplando a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Imaculada Conceição (Matriz) e as igrejas de Nossa Senhora dos Remédios e de São Sebastião.

Os imóveis, que são tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), serão reformados a pedido da Arquidiocese de Manaus e conta, ainda, com apoio da Secretaria de Estado da Cultura SEC) e do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

“Que bom que a nossa bancada teve a sensibilidade de destinar recursos para essa obra tão importante para o nosso Estado. As igrejas católicas fazem parte e contam um pouco da nossa história de Manaus e preservar essa história é o principal objetivo do Iphan”, disse a superintendente do órgão no Amazonas, Beatriz Calheiro.

Presente na assinatura da ordem de serviço, o senador Omar Aziz se colocou à disposição inclusive para liberar mais recursos caso necessário, visto a complexidade característica de obras desse tipo.

“Além dos recursos, é preciso paciência e bons profissionais para fazer a restauração. Temos muitas áreas no Centro histórico que estão abandonadas, mas com as reformas necessárias podemos tornar essas localidades habitáveis novamente. O que estamos fazendo pela bancada ainda é muito pouco em relação ao trabalho humanitário que a Arquidiocese realiza em Manaus”, salientou Omar

Arcebispo de Manaus, o cardeal Dom Leonardo Steiner, ressaltou que este é um momento importante para a cultura e patrimônio do Estado do Amazonas e da cidade de Manaus.

“Todo o esforço que podemos fazer para preservar esse patrimônio nós precisamos executar. Queria agradecer o empenho da bancada do Amazonas pelos recursos para preservar esse patrimônio tão importante. Entrar nessas igrejas é entrar na nossa história e precisamos proteger essa história”, disse o cardeal.

As obras na Catedral devem durar 12 meses, enquanto para as igrejas dos Remédios e São Sebastião a previsão é de nove meses. A reforma vai incluir os serviços de pintura, instalação de condicionadores de ar, revisão da estrutura elétrica e hidráulica, modernização das instalações prediais e adequações de acessibilidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Câmara Municipal de Apuí abre inscrições para concurso público no AM

Empreendedores excluídos do MEI por débitos com a Receita têm até esta quarta-feira para regularizar situação

Silas Câmara é cassado pelo TRE-AM; com decisão Adail Filho também perde mandato