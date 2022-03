Vasco Vasques sedia evento de combate às drogas no AM

Manaus (AM)- Assistentes sociais, representantes de ONGs, voluntários e estudantes formaram o público do 1° Fórum de Cidadania, Assistência Social, Previdência, Cuidado e Prevenção às Drogas do Estado do Amazonas, realizado pela Frente Parlamentar Cristã da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), no Centro de Convenções Vasco Vasques, nesta segunda-feira (28).

O encontro teve o objetivo de debater, propor ações e qualificar pessoas para fortalecer a luta contra as dependências químicas.

No evento, o governador Wilson Lima foi homenageado com a “Honra ao Mérito de Empreendedorismo e Trabalho”, pela Federação dos Empreendedores do Brasil (Fenae Brasil), honraria recebida pela secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Mirtes Sales, que participou da solenidade de abertura representando o governador.

Em seu discurso, a secretária destacou o trabalho do Governo do Estado ao oferecer reabilitação para jovens, que sofrem de dependência química.

“Esse evento é de fundamental importância para nossa sociedade, porque o combate às drogas é uma obrigação de todos nós. Nós temos cinco centros socioeducativos, onde nós cuidamos dos nossos adolescentes. Uma das preocupações do Governo do Amazonas é trabalhar para que esses adolescentes entrem de uma forma, mas que eles saiam de outra, que eles saiam completamente curados”, destacou.

O evento também teve a participação de parlamentares amazonenses e da comitiva do Ministério da Cidadania, formada pela secretária Nacional de Assistência Social, Maria Yvelônia, secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas, Dr. Quirino Cordeiro Júnior, e o presidente do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), José Carlos Oliveira.

Terceiro Setor

A secretária Nacional de Assistência Social, Maria Yvelônia, destacou o trabalho do terceiro setor e dos assistentes sociais. Ela avaliou, ainda, que não daria para atender às pessoas, principalmente, durante a pandemia, sem estes profissionais.

“A nossa gratidão, enquanto Ministério da Cidadania, pelo trabalho que o terceiro setor tem executado, porque por algum tempo as pessoas achavam que o terceiro setor e o governo disputavam espaço. São ações que se complementam. Sem essas entidades, sem essas pessoas que trabalham de sol a sol, nós jamais teríamos alcançado tanta gente”, afirmou.

A assistente social, Ana Paula, 39, já trabalha na área há 12 anos e diz que um evento como este é uma forma de adquirir mais conhecimento, principalmente para aqueles que trabalham na linha de frente da prevenção às drogas.

“Estar em um evento como esse é de fundamental importância. Nós que já estamos à frente né? Na ponta de frente trabalhando com essa população, que sofre esse tipo de situação. É muito importante para nós, essa experiência de estar aqui compartilhando conhecimento para que a gente possa atuar na nossa profissão”, declarou.

Parceria

Nesta segunda-feira (28), também foi firmada a parceria entre a Secretaria de Cuidado, Prevenção à Depressão, Suicídio e Drogas da União Nacional dos Legisladores e Legislativos (Unale), presidida pelo deputado João Luiz, e a secretaria de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Justiça, presidida pelo secretário Quirino Cordeiro Jr.

A aliança tem o objetivo de oferecer, entre outras ações, cursos e palestras educativas para fortalecer o enfrentamento das dependências químicas em todo o Brasil. Além do Amazonas, já existem ações previstas para acontecer em Roraima, Bahia, São Paulo e Maranhão.

“Fomos recebidos muito bem por todo o ministério e secretariado. Nós estamos aqui, todos reunidos de mãos dadas, num único objetivo de fazer com que as pessoas venham a ter vida, porque uma vez envolvidas com as drogas, perdem as vidas mais cedo”, destacou o presidente da Frente Parlamentar Cristã da Aleam, deputado estadual João Luiz.

*Com informações da assessoria

FOTOS: Bruno Zanardo/Secom

Edição Web: Bruna Oliveira

