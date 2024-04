Homem é preso com crack, dinheiro e celulares no interior do AM

Santa Isabel do Rio Negro

Oziel da Silva Souza, de 42 anos, por tráfico de drogas, na sexta-feira (5), no município de Santa Isabel do Rio Negro (a 630 quilômetros de Manaus), no Amazonas. A prisão ocorreu na rua Rui Barbosa, bairro Santa Inês, naquele município.

Conforme o delegado John Castilho, da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santa Isabel do Rio Negro, a equipe policial da delegacia recebeu a informação sobre um ponto de venda de drogas na cidade. Imediatamente, foram iniciadas as diligências em campo e foi confirmado que o local estava sendo comercializado entorpecentes.

“Ao chegarmos à localidade, avistamos um possível usuário de drogas saindo de uma casa e abordamos o proprietário da residência. Com ele, encontramos uma porção de crack e uma balança de precisão. Diante da situação flagrancial e com a fundada suspeita de que na residência havia mais entorpecentes, entramos no imóvel”, disse o delegado.

Segundo a autoridade policial, foram encontradas mais porções de material ilícito que estava em posse do autor. Além de dinheiro em espécie, e três aparelhos celulares recebidos em troca de entorpecentes.

Procedimentos

Oziel da Silva Souza foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da justiça.

