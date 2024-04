Tomorrowland Brasil 2024 ganha data para acontecer; veja quando

Um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, o Tomorrowland Brasil 2024 acontecerá entre os dias 11 e 13 de outubro. De acordo com uma publicação feita pelos organizadores, o evento voltará a ser realizado no Parque Maeda, em Itu, interior de São Paulo.

“O Tomorrowland Brasil 2024 acontecerá de 11 a 13 de outubro em Itu, São Paulo. Prepare-se para uma nova aventura, mais informações na próxima semana”, anunciaram através do Instagram. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a venda de ingressos.

No ano passado, o festival contou com uma edição realizada no Brasil depois de sete anos. No entanto, um forte temporal atingiu a cidade de Itu, forçando o cancelamento do segundo dia de evento.

Na época, os organizadores chegaram a lamentar o ocorrido assim que confirmaram a edição deste ano. “O Tomorrowland está imensamente grato e honrado por ter retornado ao Brasil. Juntos, enfrentamos momentos desafiadores e ainda estamos com o coração partido por não podermos receber todos vocês […]”, escreveram.

Por conta dos danos causados pela chuva, o último dia do Tomorrowland Brasil 2023 foi marcado por muita lama e áreas alagadas dentro do evento.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

Eclipse total do Sol poderá ser visto pela internet; saiba onde conferir

Flamengo vence Nova Iguaçu e conquista Carioca de forma invicta

Palmeiras bate o Santos, reverte mais uma final e é tricampeão paulista