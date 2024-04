Manaus realiza caminhada alusiva ao Dia Mundial da Saúde neste domingo (14)

Manaus (AM) — Com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar dos servidores ativos e inativos, bem como da comunidade em geral, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), via Diretoria de Saúde (Disau), realizará, no próximo domingo (14), uma caminhada especial em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. O evento, que ocorrerá na avenida Coronel Teixeira, das 8h às 12h, terá como cenário a praia da Ponta Negra.

“Essa ação será o início de uma série de atividades de educação continuadas que serão realizadas pela Disau durante o ano de 2024, visando a orientação com relação à boa prática de atividades que melhorem a saúde de forma geral. Portanto, todos os servidores, estagiários, funcionários e inclusive seus familiares estão convidados para participar desse momento especial”, destacou o diretor de Saúde do TCE-AM, Dr. João Marcos Bemfica.

Desde 1950, o Dia Mundial da Saúde, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), tem sido uma ocasião para conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde para uma vida plena e para destacar os desafios globais nesta área.

Entre os objetivos da caminhada estão o incentivo à adoção de hábitos saudáveis, a promoção da interação social e a conscientização sobre temas como saúde ocupacional, saúde bucal e saúde mental. Além disso, será uma oportunidade para os participantes conhecerem os diversos serviços de saúde oferecidos aos servidores do tribunal.

A ação terá também a participação da conselheira-presidente da Corte de Contas, Yara Amazônia Lins. A programação incluirá aferição de pressão arterial, medição de glicemia, distribuição de panfletos com dicas de saúde, aula de alongamento e preparação física para a caminhada, além da própria caminhada assistida ao longo de um percurso de 3 km a 5 km na faixa liberada da Ponta Negra. Para animar ainda mais o evento, haverá uma aula de fit dance com um professor convidado.

Para garantir a hidratação e a energia dos participantes, serão distribuídas água mineral e frutas, como abacaxi e melancia, durante a caminhada.

O evento contará com a participação de diversos setores envolvidos na promoção da saúde, como DISAU, DEOD, DIAI, DIAM/BRIGADA DE INCÊNDIO, DIMAT, DIAS, DEGESP, DICER, DICOM, ECP.

*Com informações da assessoria

