Mais de 400 escoteiros do AM promovem encontro na Ponta Negra para comemorar o ‘Dia Mundial dos Escoteiros’

Os Escoteiros do Brasil Amazonas realizam no próximo sábado (20) mega encontro para celebrar o Dia Mundial dos Escoteiro, comemorado na próxima terça-feira (23). O evento irá acontecer no calçadão da praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, às 14h, e vai contar com a participação de mais de 400 crianças, adolescentes, jovens e adultos integrantes do movimento escoteiro.

O evento será uma oportunidade para que o grande público possa conhecer o maior movimento de jovens do planeta, presente em 216 países e territórios.



Na programação, os integrantes do escotismo irão realizar jogos, gincanas e algumas tradições do movimento escoteiro, além de exposições de uniformes e um acampamento modelo.

Os visitantes poderão conhecer a rotina dos escoteiros e se informar quanto as formas de ingresso no movimento.

Crianças, adolescentes e jovens de 6,5 até 21 anos podem fazer parte do escotismo. Adultos acima de 21 anos podem fazer parte como voluntários (chefes escoteiros).

O movimento escoteiro

O Movimento Escoteiro foi fundado em 1907 por Robert Baden-Powell, na Inglaterra. Baden-Powell aproveitou os elementos positivos de camaradagem, iniciativa, coragem e autodisciplina presentes na sua vida militar, bem como técnicas que seriam úteis no desenvolvimento dos jovens para criar um novo movimento educacional.



A partir de saberes e habilidades que aprendeu enquanto esteve na Índia e na África, ele escreveu, em 1899, um livro chamado “Ajudas à Exploração Militar” (Aids To Scouting), que continha informações sobre seguir pistas, exploração e técnicas que se referiam à vida em campo.

O sucesso foi tanto que os jovens ingleses usaram para se divertir e viver novas aventuras. Percebendo o enorme interesse dos jovens em aprender e replicar as técnicas citadas no livro, Baden-Powell empenhou-se em adaptá-lo para ser utilizado pelas escolas britânicas. E foi assim, reunindo as experiências e as atividades ao ar livre que criou um estilo de vida que passou a ser utilizado na educação e formação dos jovens.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Escoteiros participam de aventura ecológica na floresta amazônica

Escola de Manaus celebra o Dia dos Povos Originários com exposição e oficinas de grafismo

Prefeitura e MP-AM iniciam projeto ‘Escola em Paz’