Palmeiras derrota São Paulo e vence o Paulistão por 4 a 0

São Paulo (SP) – O Palmeiras goleou o São Paulo por 4 a 0, no Allianz Parque, reverteu o placar da partida de ida da final, e levou o seu 24º título paulista. Com gols de Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga duas vezes, o Alviverde atropelou o rival e confirmou o favoritismo estadual. Este é o quinto troféu de Abel Ferreira em nove decisões disputadas.

O duelo esquentou quando Raphael Claus foi chamado para analisar um possível pênalti no VAR, mas acabou negando a recomendação. Seguiu o jogo.

Danilo fez de cabeça fazer 1 a 0 para o Alviverde. Restava ainda um bom tempo para a equipe buscar o segundo para igualar o placar agregado.

Não demorou muito, e aos 28 minutos, aproveitando a instabilidade do São Paulo, o Verdão chegou ao segundo tento. Veiga cruzou forte para a área, a bola rebateu e sobrou para Zé Rafael finalizar na trave, mas que depois foi para o fundo do gol. 2 a 0 para o time da casa.

Com a desvantagem no placar, o São Paulo tentou equilibrar o jogo, mas tinha muita dificuldade na criação das jogadas, e chegava mais nas bolas paradas. Mas no Palmeiras, Zé Rafael desarmou perto da área adversária e tocou para Gabriel Veron, que acionou Raphael Veiga, que chutou na saída do goleiro Jandrei e marcou o quarto gol para sacramentar a goleada sobre o Tricolor e confirmar o título paulista.

*Com informações do Lance

