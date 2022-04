Vídeo mostra momento do acidente de Rodrigo Mussi; veja

Uma câmera de segurança registrou o acidente de carro da madrugada da última quinta-feira (31), envolvendo o ex-BBB Rodrigo Mussi.

No vídeo, exibido hoje (4) pelo SP1, da TV Globo, é possível ver o veículo andando em alta velocidade por um acesso à Marginal Pinheiros, em São Paulo, e se chocando contra um caminhão.

As imagens poderão auxiliar a Polícia Civil, que abriu um inquérito para analisar as causas do acidente. O motorista de aplicativo que levava o carro, Kaique Faustino Reis, deve ser ouvido nesta semana, no 51º Distrito Policial (DP), em Rio Pequeno. O caso é investigado como lesão corporal culposa, quando não há intenção de matar, na direção de veículo automotor.

Em entrevista à TV Globo, Kaique admitiu que dormiu no volante antes de bater o veículo. “Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente”, disse ele. O carro, um Renault Logan alugado, ficou destruído com o impacto.

Para a polícia, ele revelou ter trabalhado por 3 horas e 30 minutos, quando decidiu parar e descansar. Na sequência, Reis atendeu um chamado de corrida para Rodrigo, por volta da 1h30 da madrugada de quinta. O ex-BBB havia acabado de assistir ao clássico entre São Paulo e Palmeiras, no estádio do Morumbi, e pediu o carro para levá-lo à Rua Bela Cintra, em São Paulo.

O motorista relatou que usava cinto de segurança, mas não sabia dizer se Rodrigo fazia o mesmo. Kaique reforçou, ainda, que o rapaz apresentava sinais de que havia bebido. “Na hora da batida eu estava de cinto, eu sempre uso cinto. Solicitei pra ele colocar o cinto também, porém não tenho que ficar assim toda hora olhando pra trás pra ver se o cara tá de cinto ou não, é a cabeça do cara. E ele saiu de bombeiro (sic), na maca, tudo, estava falando meio enrolado, mas por conta do álcool não estava com o diálogo muito bom”, disse ele.

No boletim de ocorrência, o motorista afirmou que, após a colisão, pediu que o ex-BBB não se movimentasse enquanto eles aguardavam a ambulância. Já o motorista do caminhão contou às autoridades que trafegava pelo local quando “ouviu o barulho do veículo batendo em sua traseira”.

Tanto Kaique, quanto o motorista do caminhão, identificado como Bruno Vieira Batista, de 37 anos, não ficaram feridos. Ambos fizeram o teste do bafômetro e obtiveram resultados negativos. Os condutores foram liberados após ida à delegacia.

Estado de Rodrigo

O ex-BBB ficou em estado grave depois do acidente. Ele foi internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde passou por cirurgias no cérebro e no corpo.

Segundo o último boletim médico, divulgado ainda ontem (3), o empresário teve uma melhora significativa. “Rodrigo está progredindo em sua recuperação e reagindo muito bem! A função renal melhorou muito e ele movimentou os braços e pernas! A família está comemorando e muito feliz com a notícia”, disse a nota.

*Com informações do site UOL

