Auxílio-aluguel do Monte Horebe do mês de abril é pago em Manaus

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), realiza o pagamento do auxílio-aluguel referente ao mês de abril para as famílias retiradas da ocupação irregular Monte Horebe, nessa segunda (11) e na terça-feira (12).

O auxílio será pago em dois dias, em nove agências do Banco Bradesco. Para esta ação, o Estado está disponibilizando recursos no valor de R$ 1.319.400,00 para o pagamento do mês de fevereiro a 2.199 famílias.

Convocação para não recadastrados

A Suhab informa ainda que 220 beneficiários não realizaram a atualização cadastral, que é uma condição necessária para validar a renovação do Termo do Acordo Individual, que assegura a manutenção do benefício de auxílio-aluguel dessas famílias.

De acordo com gerência de Serviço Social, os beneficiários que não efetuaram a atualização cadastral devem comparecer de imediato na sede da Suhab, na avenida Efigênio Salles, 1.570, bairro Aleixo, no horário das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Em caso de dúvida, os beneficiários podem entrar em contato por meio dos números (92) 98422-3705 e 3647-1008, ou pelo email gess@suhab.am.gov.br.

Pagamento

Para receber o benefício, concedido mediante ordem bancária nominal, os beneficiários devem ir à agência do banco designada, na data definida conforme listagem, a partir das 10h, munidos de RG e CPF, apresentando ainda certidão de casamento e/ou averbação de divórcio, em caso de mudança de nome.

As listagens de nomes, por ordem alfabética e com indicação dos endereços das nove agências do Bradesco nas quais os beneficiários irão receber a parcela, estão disponíveis no site da Suhab, no endereço www.suhab.am.gov.br, com acesso direto pelos links abaixo:

Dia 10

Dia 11



*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Divulgação/Suhab



Leia Mais:

Câmara aprova auxílio aluguel a vítimas de violência doméstica

Governo apresenta ideia para novo Terminal Pesqueiro de Manaus

Governo do Amazonas publica decreto que define soluções de moradia do novo Prosamin+