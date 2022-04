Polícia faz balanço de apreensões de armas, munições e drogas em abril

Relatório traz ainda número de veículos recuperados nos primeiros dias do mês

Manaus (AM)- A Polícia Militar do Amazonas apresentou, na manhã desta segunda-feira (11), um relatório dos indicadores dos 11 primeiros dias do mês de abril.

Os números tratam do total de prisões, veículos localizados e apreensões de armas, munições e drogas, em ocorrências registradas em todo o estado.

Em se tratando de prisões, até agora 95 pessoas foram detidas em diferentes ocorrências, e sete adolescentes foram apreendidos.

Em relação a veículos com restrição de roubo que foram recuperados, o número chega a 34, entre carros e motocicletas.

Este indicador reflete o apoio constante do sistema de monitoramento Paredão, que possui 500 câmeras de segurança espalhadas por toda a capital.

Com base nas informações repassadas, os policiais conseguem chegar ao ponto exato onde os veículos estão localizados ou onde estavam circulando.

Foi o caso da ocorrência atendida pela Força Tática (FT), na quinta-feira (7), que resultou na recuperação do veículo Onix, de placa QZG 5C78. O carro estava em posse de três homens, na zona norte.

Com eles, os policiais apreenderam um revólver calibre .32, de numeração suprimida e três munições calibre 32 intactas, e R$ 208 em espécie. O caso foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Apreensões

Outro dado relevante é o da quantidade de entorpecentes apreendidos pela PMAM. De 1º a 11 deste mês, já são mais de 28,5 quilos de drogas que deixaram de circular no Amazonas.

Sobre armas e munições, a Polícia Militar, apreendeu em diversas ações, 28 armas de variados calibres e 185 munições.

Em Tefé (a 522 quilômetros de Manaus), também na última quinta-feira, a equipe do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreendeu armas de fogo, munições e dinheiro. O material estava em posse de quatro homens, com idades entre 18 e 24 anos, que foram detidos, dois dos quais estavam foragidos da unidade prisional do município.

O grupo também estaria envolvido em crimes de pirataria nos rios da região. Ele foram presos após denúncia repassada pela linha direta, informando que homens em atitude suspeita estariam hospedados em um hotel no Centro da cidade.

Após deslocamento ao local, os militares surpreenderam os indivíduos no apartamento e encontraram no local uma espingarda calibre 32, uma pistola, munições, dois aparelhos celulares, porções de cocaína, pen-drive e outros produtos, além de R$ 793 em espécie.

