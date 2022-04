‘É uma benção’, diz moradora durante entrega do Peixe no Prato Solidário

Manaus (AM) – Uma edição especial do Peixe no Prato Solidário aconteceu, nesta quinta-feira (14), no bairro Nova Vitória, Zona Leste de Manaus. A ação beneficiou mais de 25 mil pessoas com a distribuição de 60 toneladas de tambaqui, adquiridos pelo Governo do Amazonas. Uma delas foi a autônoma Helen da Silva, de 32 anos de idade, que garantiu o peixe da Semana Santa.

“O peixe é uma benção, ainda mais para mim, que tenho três filhos e tudo está caro, é uma benção que Deus está promovendo para todos, porque Deus multiplicou os pães e os peixes, e agora o peixe está aí para todos nós”, disse Helen da Silva, ao ressaltar que vai preparar o alimento para ela e as filhas.

O mototaxista Anderson Fernandes, morador do bairro Nova Vitória, agradeceu pela distribuição do pescado e contou que, para quem não tem muito, o peixe ajuda a garantir a refeição do dia.

“Como eu trabalho aqui perto, passei e vi, aqui eu tive a oportunidade de pegar e vai ajudar bastante nesta Semana Santa”, disse o mototaxista.

A entrega ocorreu no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Cinthia Régia e foi celebrada pela comunidade da Zona Leste, que compareceu para garantir o pescado. Com a distribuição de hoje, mais de 80 toneladas de pescado foram doadas, durante a semana, para atender às famílias em vulnerabilidade social da capital e interior.

Programa do Governo

Inserido no Programa de Assistência Familiar (PAF), o Peixe no Prato Solidário é coordenado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), vinculada à Secretaria de Produção Rural (Sepror), realizado em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). As ações foram intensificadas na Semana Santa, quando o consumo do pescado aumenta por conta das tradições religiosas que antecedem a Páscoa.

O Peixe no Prato Solidário incentiva o consumo de pescado oriundos das boas práticas de manejo e controle sanitário sérios, oferecendo à população, um peixe saudável e nutricionalmente completo. Além disso, incentiva, ainda, o pequeno piscicultor e agricultor. O Governo do Amazonas compra de produtores rurais e distribui as famílias que precisam, fomentando toda a cadeia produtiva.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Peixe no Prato distribui mais de 20 toneladas de pescado na Semana Santa

60 toneladas de tambaqui são distribuídas em Manaus

20 mil pessoas devem deixar Manaus no feriado da Semana Santa