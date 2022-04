Vídeo: Pastora é flagrada pelo ‘maridão’ em motel com bispo e dispara: “vítima de Satanás”

Do "diabo"!

Campo Grande (MS) – Um escândalo de traição, com direito a vídeo publicado e viralizado nas redes sociais, abalou Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, recentemente.

Um ‘maridão’ flagrou a própria esposa, uma pastora evangélica, com o bispo de sua igreja, em um motel da cidade. Assim, a ‘barracada’ foi filmada e compartilhada.

Aos gritos, o esposo traído chama o bispo de ‘pastor do diabo’ e ‘vagabundo’. “Você acabou com minha vida, bicho, você destruiu minha família”, desabafa ele, revoltado.

Além disso, o alvo da ‘chifrada’ prometeu que o caso seria exposto. “Pedi para você não fazer isso. Isso vai rodar Campo Grande inteira, todo mundo vai ficar sabendo”.

Manso, manso

Apesar de toda a repercussão, na terça-feira (12), a pastora disse que foi perdoada pelo esposo. ‘’Meu marido me pediu perdão (pela divulgação das imagens) e disse que não quer se separar’’, afirmou a religiosa flagrada no motel.

Conforme a pastora, ela está em casa e diz que não sabe como a situação vai terminar. ‘’Estou muito arrasada’’, lamentou a pastora evangélica.

À imprensa local, ela também disse que “foram erros, só que a culpa não é da gente. A gente foi vítima de Satanás para escandalizar e jogar o nosso nome na lama. Todo mundo foi usado pelo diabo”, afirma.

Acompanhe o polêmico vídeo:

