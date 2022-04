Encontro da Associação das Parteiras Tradicionais é realizado no Amazonas

Evento conta com a participação das parteiras tradicionais do estado, profissionais e pesquisadores da área da saúde

Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) participa, de 20 a 22 de abril, do Encontro de Parteiras Tradicionais do Amazonas, com o objetivo de abordar temas correlatos à saúde materno infantil no estado.

O encontro acontece das 8h às 17h, nas dependências da Escola de Enfermagem de Manaus – EEM/UFAM e ILMD Fiocruz Amazônia, em Manaus.

Participam do evento parteiras tradicionais de vários municípios do Estado e profissionais e pesquisadores da área da saúde. A ação faz parte do 5º Encontro da Rede Unida na Amazônia, promovido pelo Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) e a Coordenação Norte da Rede Unida.

Com o tema “Esperançando na Pandemia: Por um SUS Forte na Amazônia”, o evento irá discutir o papel das populações tradicionais e suas práticas de saúde como mecanismos de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na região.

Além do Encontro de Parteiras Tradicionais do Amazonas, o evento conta com uma vasta programação, incluindo rodas de conversa, mesas redondas, exposições, debates, lançamento de livros e o Encontro da Rede Unida Central América.

A secretária executiva de Gestão da Atenção à Saúde da SES-AM, Nayara Maksoud, explicou que, durante o encontro, será escolhida a nova diretoria da Associação das Parteiras Tradicionais do Estado do Amazonas – Algodão Roxo (APTAM), bem como para o planejamento das ações da associação.

“A secretaria de Saúde acredita na potência que é trabalhar com estratégias que dialogam com a realidade local do Amazonas, para o enfrentamento à mortalidade materna. O projeto de fortalecer o papel das parteiras tradicionais no estado é fundamental”, afirmou.

A SES-AM também participa da mesa redonda nesta quinta-feira (21/04) “Pandemia – Pesquisa, Participação e Populações. Na ocasião, a secretária executiva de Atenção Especializada da Capital da SES-AM, Adriana Elias, vai apresentar as ações desenvolvidas pela secretaria durante a pandemia de Covid-19.

