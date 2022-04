Jaildo Oliveira é contra botão do pânico e sugere integração das câmeras de ônibus ao Ciops

Manaus (AM) – O vereador Jaildo Oliveira (PCdoB), afirmou na Câmara Municipal de Manaus (CMM), na segunda-feira (25), que é contra o “botão do pânico”, Projeto de Lei que tramita na Casa Legislativa propondo a instalação do sistema no transporte coletivo da cidade.

“A melhor medida é pegar as linhas de área vermelha, onde tem o maior número de assaltos, todos os ônibus tem GPS e câmeras que podem ser interligadas ao Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança), por meio de investimento do governo do estado), o que não coloca em risco a vida de ninguém, ao contrário do botão do pânico, que o nome já diz tudo”, falou.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), no primeiro semestre deste ano, as ocorrências deste tipo de crime tiveram redução de 8% na comparação com igual período do ano passado, porém, esse número pode cair ainda mais se a indicação for acatada.

De acordo com dados do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), somente nos dois primeiros meses de 2022, foram registrados 215 roubos no transporte coletivo. Na capital, ônibus das linhas que atendem principalmente a zona Norte são as que mais sofrem com a ação dos criminosos.

