Corpo de Bombeiros abre inscrições para 500 vagas para bombeiro mirim no interior do estado

Amazonas – O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) está oferecendo 500 vagas para o Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom) no interior do estado. São 46 vagas para crianças de 8 a 12 anos e 4 reservadas para adolescentes de 13 a 15 anos com renda mensal familiar de até dois salários mínimos, totalizando 50 vagas para cada município.

As inscrições podem ser efetuadas no período de 2 a 6 de maio, das 8h às 14h, nas Unidades Operacionais do CBMAM em Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Rio Preto da Eva, Humaitá, Presidente Figueiredo, Iranduba, Novo Airão, Tefé e Tabatinga.

Em caso de não preenchimento das vagas pelo critério de renda, elas serão disponibilizadas para alunos com renda familiar superior a dois salários mínimos. As vagas oferecidas destinam-se a crianças e adolescentes, estudantes da rede regular de ensino público/privado.

“Os alunos matriculados irão compor a turma do Programa Educacional Bombeiro Mirim no período matutino, portanto deverão frequentar a escola em período que não coincida com o horário do programa”, explicou o coronel Orleilso Ximenes Muniz, comandante-geral do CBMAM.

Os bombeiros mirins vão participar do projeto nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h15 às 11h15.

Estão previstas, no conteúdo programático curricular, aulas de história dos bombeiros e Defesa Civil, educação física, noções de salvamento aquático, noções de combate a incêndio, noções de salvamento em altura, noções de primeiros socorros, estudo e prática Bombeiro Militar – Ordem Unida, ética e cidadania, Estatuto da Criança e do Adolescente.

noções de salvamento aquático. – CBMAM/Divulgação Noções de primeiros socorros. – CBMAM/Divulgação

O conteúdo formativo compreende ainda educação em saúde, musicalidade, noções de educação ambiental, noções de educação no trânsito, prevenção e combate ao uso de drogas, além de palestras, formaturas, filmes, recreação, atividades culturais e passeios.

Proebom

CBMAM/Divulgação

É um projeto de responsabilidade social do CBMAM, que possui como foco a valorização dos ideais de cidadania e civismo na formação de crianças e adolescentes.

O programa atende crianças e adolescentes com variadas frentes de trabalho: noções de primeiros socorros, salvamento aquático, educação no trânsito, proteção ao meio ambiente, prevenção de incêndios, cidadania e ética, além de reforço escolar.

Dessa forma, o Corpo de Bombeiros contribui com a sociedade amazonense no sentido de auxiliar na formação básica do cidadão.

*Com informações de Agência Amazonas

