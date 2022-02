GRUPO GR abre vagas para atuação em Manaus

Manaus (AM) – O GRUPO GR abriu processo seletivo para vigilante, inspetor de segurança, atendente e agente de portaria, em Manaus (AM).

As informações sobre as vagas e orientações para se candidatar estão listados na página oficial da empresa no Linkedin (https://www.linkedin.com/company/grupo-gr).

A empresa não recebe currículos por e-mail ou contato telefônico e a candidatura é feita somente online, no site relacionado acima. Ela é gratuita, sem custo para participação nos processos seletivos.

O GRUPO GR oferece treinamentos contínuos e chances de crescimento profissional.

Sobre o GRUPO GR

O GRUPO GR é referência nacional na prestação de serviços especializados de Segurança Patrimonial, Portaria, Controle de Acesso, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza, Segurança Eletrônica e atende condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, hospitais, shopping centers, instituições de ensino, sites logísticos, redes de lojas, construtoras, facilities e empresas de vários segmentos em todo o Brasil. Atuante no mercado desde 1992, possui sede na capital paulista.

