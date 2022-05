Mulher some com filho de 3 anos e família procura por eles em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Deops, solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Darcelei Ferreira da Silva, de idade não identificada, que está desaparecida desde a segunda-feira (2), por volta do meio-dia, quando saiu da sua residência, situada no bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), e, posteriormente, transferido para Deops, Natalina Martins da Silva, 34, informou que Darcelei saiu do imóvel, na data e hora mencionada e, desde então, o paradeiro dela é incerto.

Ainda segundo a comunicante, a mulher estava usando vestido preto, com detalhes branco, e um blazer na cor azul, e estava acompanhada de seu filho, uma criança de 3 anos.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Darcelei, que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona Centro- Sul da cidade.

