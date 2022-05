Maratona aquática movimenta o turismo esportivo em Manaus

Manaus (AM)- O maior desafio de águas abertas da região Norte, unindo esporte, natureza, cultura e turismo, a maratona aquática Rio Negro Challenge (RNC), acontece neste domingo (15), às 7h, na praia da Ponta Negra, zona Oeste.

A competição terá disputa de provas nas distâncias de 2 quilômetros, 4 quilômetros e 6 quilômetros. Mais de 260 competidores de diversos lugares do país participam da competição aquática, que busca incentivar o turismo esportivo na capital amazonense.

O evento é realizado pela Associação Aquática Amazonas, e conta com apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscut).

A competição, realizada desde 2013, é uma das principais provas do calendário das maratonas aquáticas do Brasil, e já recebeu atletas olímpicos, como a campeã olímpica brasileira Ana Marcela Cunha, medalha de ouro na prova de 10 quilômetros na maratona aquática da Olimpíada de Tóquio (Japão), em 2021; e a holandesa Sharon van Rouwenndaal, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio (RJ), em 2016.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, comenta que intensificar e promover incentivos ao turismo esportivo tem sido uma das principais ações do município.

“Estamos trabalhando projetos que unam turismo, cultura, natureza e esporte. Vamos divulgar Manaus através do turismo esportivo. Nadadores de vários Estados estão vindo participar da competição, eles terão a experiência única de nadar no nosso rio Negro, em meio ao verde da floresta amazônica. E o objetivo do prefeito David Almeida é fazer com que o mundo conheça Manaus por meio do esporte, alinhando ações para a preservação da nossa floresta e do desenvolvimento sustentável, além de movimentar a cadeia do turismo com ocupação hoteleira e outros serviços” comentou Oliveira.

No total, 41 nadadores de Estados como: Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Brasília, Minas Gerais, Paraná, Roraima e Pará, vão participar da prova de águas abertas. Ao final, todos os atletas receberão medalha de participação. Serão premiados com troféu os três primeiros colocados gerais, nas categorias masculino e feminino, de cada prova.

Serão premiados com medalhão os três primeiros colocados, por faixa etária, nas categorias masculino e feminino, de cada prova, além de premiar com troféu os três primeiros colocados na categoria Pessoa com Deficiência (PcD), nas categorias masculino e feminino.

O organizador do evento esportivo, Pierre Gadelha, celebra o retorno da prova à praia da Ponta Negra, cartão-postal de Manaus. “É uma alegria enorme poder estar de volta à Ponta Negra, fazendo um evento que definitivamente já entrou para o calendário das principais provas do Brasil. Uma prova que é um orgulho para o esporte amazonense”, comemora.

Um estande de divulgação irá reforçar a ideia da Prefeitura de Manaus de valorizar o potencial turístico da cidade por meio do esporte, com distribuição de kits com guias turísticos e gastronômicos, adereços e artesanatos regionais, destacando a cultura local. A competição será transmitida ao vivo pelo Facebook da Manauscult, a partir das 7h.

O titular da Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Aurilex Moreira, destaca a importância do evento, que fomenta a prática de atividade física e o turismo esportivo.

“Esse evento, fomenta duas frentes: tanto a prática da atividade física aquática, que é a natação, a travessia, que já é um evento tradicional em nossa cidade, em que academias, várias piscinas, além de professores de natação que treinam seus alunos em prol desse evento, pois é um desafio pessoal de cada atleta. E desenvolve também, o turismo esportivo, porque muitos atletas vêm de fora da cidade, de outros Estados e até de fora do país para conhecer nossa cidade, conhecer nossa cultura, deixando aqui investimentos”, destacou.

Maratona

A “Maratona Internacional de Manaus”, evento esportivo que celebrará o aniversário da capital amazonense nos dias 22 e 23 de outubro, com largada e chegada no calçadão do complexo turístico Ponta Negra, também será divulgada na competição como forma de ampliar o número de participantes de outros Estados.

Durante a divulgação, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) realizará doação de 200 mudas de plantas frutíferas para os competidores. No estande, todo o material publicitário vai destacar a cultura local, e a defesa do desenvolvimento econômico em sinergia com a conservação ambiental.

