Casa Mamãe Margarida recebe doação de duas toneladas de alimentos

Manaus (AM) – Uma ação promovida pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam), em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), garantiu a doação de duas toneladas de alimentos para Casa Mamãe Margarida, instituição que atende crianças em situação de vulnerabilidade social e com vínculos familiares rompidos.

A entrega dos alimentos ocorreu nesta quinta-feira (26) e os mantimentos foram arrecadados por servidores da Aadesam, em menos de 24 horas. A doação foi entregue na sede da instituição, localizada no bairro São José Operário, zona leste de Manaus.

O evento contou com a participação da secretária do FPS, Kathelen Braz, e da Primeira-dama do Estado do Amazonas, Taiana Lima, que durante o evento ressaltou a importância de iniciativas como a da Aadesam.

“Cada vez que eu venho aqui na Casa Mamãe Margarida, eu me emociono pelas histórias das crianças que aqui são atendidas, e hoje durante esta entrega não foi diferente. Para iniciar, eu cumprimento a secretária Kathelen Braz, os servidores do FPS e o presidente da Aadesam, Erick Alves, juntamente com sua equipe que realizou essa linda ação que demonstra um ato de amor ao próximo”, disse a primeira-dama.

“Me deixa muito feliz saber que o trabalho dos servidores do Governo do Estado é feito por pessoas comprometidas. Esse é o olhar carinhoso que a nossa gestão tem, pois, o governador Wilson Lima sempre determinou ao seu secretariado um olhar mais humano para aqueles que são menos atendidos’’, acrescentou Taiana Lima.

O Presidente da Aadesam, Erick Alves, falou sobre a forma que foi realizada a ação junto aos colaboradores e agradeceu o empenho da equipe.

“A gente acorda com algumas ideias e executa. E isso é algo que dá muito certo, pois esta campanha a gente criou em um dia e, no dia seguinte, arrecadamos duas toneladas de alimentos para hoje entregarmos aqui na Casa Mamãe Margarida”, disse Erick.

“Agradeço a todos da Aadesam pela força, união e compromisso com o ser humano, agradeço também a primeira-dama Taiana Lima pelo o trabalho duradouro que ela vem desenvolvendo com as crianças e famílias, e ao governador Wilson Lima pela oportunidade que ele nos dá em desenvolver ações com esta”, destacou o titular da Aadesam.

Os mantimentos foram arrecadados por servidores da Aadesam Foto: Divulgação

Para a diretora da Casa Mamãe Margarida, Liliana Maria Daou Lindoso, a ajuda sempre chega em boa hora e todos da Instituição são gratos pelo acolhimento.

“A nossa comunidade e a Casa Mamãe Margarida agradecem ao governador Wilson Lima e a primeira-dama Taiana Lima de coração. Pedimos que a senhora continue sendo esta parceira que sempre esteve ao nosso lado, pois o nosso desafio é muito grande, e a ajuda que nos é dada, sempre foi e sempre será de muita importância”, declarou a Irmã Liliana.

*Com informações da assessoria

