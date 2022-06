Projeto Lar da Mariazinha recebe kits de higiene pessoal

Foram beneficiadas seis residentes da instituição, que atende pessoas idosas e com deficiência

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou, nesta terça-feira (31), a entrega de 60 kits de higiene pessoal para o projeto social Lar da Mariazinha “Nossa maior alegria é servir ao próximo!”, bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste.

Foram beneficiadas seis residentes da instituição, que atende pessoas idosas e com deficiência. Além disso, também serão atendidas pessoas das comunidades do Puraquequara e Bela Vista.

O evento, alusivo ao encerramento do “Mês das Mães”, é uma realização do Serviço Social da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Leste 2, que desenvolve ações de cunho social voltadas para a saúde do trabalhador da educação nas escolas da divisão, bem como os servidores internamente.

Os itens foram arrecadados durante o mês de maio, dentro da própria divisão distrital, contendo álcool em gel, sabonete, toalhinha, creme e escova dental, entre outros.

A chefe da DDZ Leste 2, Socorro Duarte, explica que a instituição foi escolhida pelo trabalho que realiza com pessoas que precisam de ajuda e carinho. Para a educadora, é algo que vai muito mais além do que uma simples doação.

“Queremos agradecer ao diretor do Lar, que nos recebeu com muito carinho. A nossa intenção é fazer essa ação social para eles saberem que, mesmo nós estando no Zumbi, a Colônia Antônio Aleixo faz parte da divisão para fazer o bem, sem olhar para quem”, completou.

O diretor da instituição, Paulo de Brito, disse que a instituição possui uma equipe de ortopedistas, clínicos gerais, psiquiátricos e enfermeiros, além de dez cômodos, escritório, sala de curativos e, em breve, de fisioterapia. Para o gestor, é um momento muito especial para quem vive de doações.

“A gente aqui atende exclusivamente os hansenianos e fazemos todos os sábados curativos, atendimentos médicos e oferecemos alimentação, além de cuidar da família na parte social desse amparo por doações. Como agora, a divisão da Semed, que vem ajudar essas mães sendo muito sofridas, mas agora recebendo esse kit importante para o dia a dia”, disse.

A residente Natalina Gratelli Souza, 72, há oito meses na instituição, ficou feliz pelo material entregue, mas muito mais pelo carinho da entidade e da DDZ Leste 2 pela doação.

“Estava muito doente, já tinha sido internada por duas vezes e fiquei nessa ida e vinda do hospital para casa. Para vir para o Lar, eu falei com diretor, aqui sou bem tratada. Esse material de higiene vem para nós como uma grande ajuda, porque precisamos mesmo desses itens”, finalizou.

*Com informações da assessoria

