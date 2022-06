Entregador de farmácia é executado com tiros na cabeça em Coari

Coari (AM) – Um crime chocou os moradores de Coari (distante 363 quilômetros de Manaus), na noite desta terça-feira (31). Jorginho Almeida dos Santos, de 30 anos, que trabalhava como entregador em uma farmácia do município foi morto a tiros na rua Antônio Moreira, no bairro Liberdade, por volta de 20h.

Ele estava deixando um medicamento na casa de um cliente da empresa e esperava o portão da residência ser aberto, quando foi abordado por uma dupla de moto, que realizou os disparos.

A polícia descarta um latrocínio, já que nenhum pertence da vítima foi levado pelos criminosos, segundo o delegado José Barradas, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari.

“Foram três disparos na nuca, ele foi socorrido e ainda levado ao hospital, mas não resistiu. As equipes já estão em campo e vamos analisar as câmeras de segurança para chegar na autoria do crime, pois nenhum pertence foi levado e isso se caracteriza como ‘execução sumária’. Sem direito de defesa, executaram o Jorginho”, afirma.

Tristeza

Muito abalado, o pai da vítima, Jorge Pereira, 40 anos, pediu que o caso não caia no esquecimento. Jorginho era jogador da seleção de handebol coariense.

“Era um rapaz trabalhador que ia até as 23h entregando medicamentos. Quando ligavam para empresa, ele que ia. Peço por Justiça. Ele deixou uma mulher com uma filha de apenas 8 meses de nascida. Pedimos as autoridades do município socorro e todos estamos extremamente abalados”, desabafa.

Agora, a Polícia Civil continua com as análises das câmeras de segurança e deve ouvir mais testemunhas sobre o caso. Policiais militares fazem buscas no município para encontrar os criminosos.

Edição Web: Bruna Oliveira

