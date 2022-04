Homem é preso por estuprar a própria neta de 5 anos em Coari (AM)

Coari (AM)- Um home de 38 anos foi preso por estupro de vulnerável, praticado contra sua neta, uma criança de cinco anos. A prisão ocorreu no bairro Santa Efigênia, em Coari, a 363 quilômetros de Manaus, nesta terça-feira (5).

De acordo com o delegado José Barradas, titular da unidade policial, no dia 20 de março deste ano, as equipes receberam denúncias informando que o infrator estaria abusando sexualmente da menina.

Com base nisso, as investigações iniciaram e os policiais constataram a veracidade do crime.

“Tendo em vista as evidências colhidas ao longo das investigações, foi representada à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome dele, e a ordem judicial foi expedida no dia 31 de março, pelo juiz Everlan Oran Barros de Menezes, da 1ª Vara da Comarca de Coari”, relatou o delegado.

A autoridade policial informou que a vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar de Coari para receber atendimento médico e, posteriormente, para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) da cidade, onde passará por escuta especializada e atendimento psicológico.

O homem foi indiciado por estupro de vulnerável e será conduzido à Unidade Prisional de Coari, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

