Polícia apreende drogas armazenadas em embalagem de sabão em pó no Amazonas

Coari (AM) – Durante a operação Hórus, policiais da Base Arpão apreenderam 29 tabletes de entorpecentes que estavam armazenados em embalagens de sabão em pó. A ação ocorreu na manhã de domingo (5), durante abordagem a uma embarcação no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

É a segunda apreensão de drogas em menos de 24 horas, na mesma localidade, com o apoio da cadela policial Luna.

A operação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e visa o combate à criminalidade em municípios do interior do estado.

Na manhã deste domingo, os policiais realizaram revista dentro do porão da embarcação F/B Rainha Esther e encontraram as embalagens de sabão em pó, após sinalização da cadela policial.

O material foi aberto e os policiais encontraram entorpecentes junto ao sabão em pó. Ao todo, foram apreendidos 18,8 quilos de maconha e mais de um quilo de cocaína. A apreensão causou um prejuízo de R$ 315 mil ao crime.

Operação Hórus

Dentro das prioridades de combate ao crime organizado, crimes violentos e corrupção, o MJSP fortaleceu a atuação integrada com outros órgãos de Segurança Pública para impedir a entrada de drogas, cigarros, armas e munições pelas fronteiras do país. Coordenado pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi), o trabalho tem dado resultados expressivos.

A ação conta com o efetivo de todo o sistema de Segurança Pública do Amazonas e atua nas divisas, fronteiras e rodovias estaduais. Além de atuar diretamente na Base Arpão, localizada no município de Coari, e na cidade Tabatinga, que faz fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru, reprimindo a rota do tráfico.

*Com informações da assessoria

