Confira dicas para comer bem fora de casa

Se você for num restaurante no seu intervalo do almoço precisa cuidar de alguns detalhes

O trabalho, a vida corrida, o estresse do dia a dia, cada vez mais sugam nosso tempo, nos tornando reféns de uma vida sem controle. Durante nossas atividades diárias, de tantas coisas que precisamos resolver, muitas vezes descuidamos da alimentação e para quem trabalha fora de casa estar atento a isso é muito importante.

Por isso se você for num restaurante no seu intervalo do almoço precisa cuidar de alguns detalhes. Mesmo sendo mais fácil e rápido evite frituras e fast-food. Prefira alimentos cozidos, assados ou grelhados, pois além de mais saudáveis conseguem manter o valor nutricional.

Salada é essencial

Capriche na salada, mas atenção. Deixe de lado os molhos temperados ou à base de maionese, em vez disso escolha limão ou vinagre, azeite de oliva e sal. Uma saladinha com alface ou rúcula, complementando com tomate, queijo branco e pepino é uma ótima escolha.

Inclua no almoço carboidratos como arroz, mandioca ou batata. Verifique também as opções de frango, carne vermelha ou peixe, que são fontes de proteína. Evite bebidas, deixe sempre para o final da refeição e quando pedir prefira sucos naturais.

Você também pode encontrar nos restaurantes algumas opções para seu almoço. O primeiro é o serviço à la carte, no qual o cardápio é oferecido com uma variedade de pratos e bebidas e os preços discriminados em cada produto. No à la carte a vantagem é que os pratos são preparados na hora pelo chef e definidos como entrada, prato principal, acompanhamento e sobremesa.

Almoço Executivo

Já o almoço executivo é uma ótima alternativa para quem precisa comer bem e economizar, pois a refeição já vem servida pronta para consumo, com direito a entrada e sobremesa. Os restaurantes que oferecem essa opção já têm um cardápio fixo da casa sem custo adicional, mas alguns oferecem couvert antes de servir, que nada mais são do que aperitivos.

A vantagem do almoço executivo é que são servidos em restaurantes muito bem-conceituados na cidade, com ambiente agradável e preços acessíveis. E a pessoa ainda experimenta pratos assinados por chefs renomados.

“O cliente que vem almoçar conosco geralmente está com amigos de trabalho e quer aproveitar para relaxar. Nosso objetivo com o serviço é justamente que o público conheça nosso espaço e gastronomia, quem vem neste horário geralmente volta em outros momentos”, afirma Fernando Lima, proprietário do Felicori Gastronomia, no bairro Adrianópolis.

Equilíbrio em tudo

Outra opção para o almoço é o buffet, conhecido como self-service. Nesta modalidade de almoço existe uma variedade de pratos quente e frios, disponibilizados numa pista em que o próprio cliente pode ser servir. Você só precisa estar atento na quantidade, pois além de não ser saudável abusar da comida também não é legal o desperdício.

O mais importante de tudo isso é manter o equilíbrio e não abrir mão da qualidade dos alimentos, pois de nada adianta comer no melhor restaurante e não saber escolher os alimentos corretamente. Enfim, independente da sua escolha, à la carte, almoço executivo ou buffet, o que conta mesmo é o que se coloca no prato.

