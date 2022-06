Mototaxista de Manaquiri e do Careiro Castanho são beneficiados com coletes e capacetes do Governo do Estado

Coordenada pelo Detran-AM, ação ocorre no âmbito do programa Governo Presente

Manaquiri (AM) – O Governo do Amazonas, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), entregou kits de segurança para cerca de 280 mototaxistas de Manaquiri (a 60 quilômetros de Manaus) e do Careiro Castanho (a 88 quilômetros de Manaus).

Os kits são compostos de capacete e colete. Além dos equipamentos, também foram entregues as primeiras CNH’s Sociais no Castanho.

A entrega dos kits segurança aconteceu nesta sexta-feira (10/06), nos dois municípios da Região Metropolitana de Manaus. Concebido pelo governador Wilson Lima, o Governo Presente leva ações de cidadania a todos os municípios do estado.

Cento e vinte mototaxistas de Manaquiri foram os primeiros beneficiados com o kit de segurança. No município, a categoria está dividida em duas cooperativas identificadas pelas cores verde e vermelha.

“Hoje está sendo muito gratificante ter a presença do Detran aqui no nosso município. Quero agradecer também ao nosso governador por esta oportunidade, onde os gestores têm olhado para a nossa classe“, disse o mototaxista Francisco Nilson Alexandre, presidente da cooperativa vermelha.

Gratidão também era o sentimento do mototaxista Manoel Filho, de 39 anos. Ele foi um dos primeiros profissionais do município a ser beneficiado com o curso de especialização e atualização, promovido gratuitamente pelo Detran-AM pelo projeto “Motociclista Legal”.

Ele também foi um dos primeiros a receber o kit de capacete e colete no município.

“Obrigado Governador por lembrar dos mototaxistas de Manaquiri. Sou grato aos envolvidos no projeto “Motociclista Legal”, que ajudam no desenvolvimento do trabalho da nossa profissão“, disse Filho.

Divulgação

Careiro Castanho

Além de Manaquiri, a ação também aconteceu no município de Careiro Castanho, onde foram entregues 160 kits de colete e capacete, e ainda as primeiras Carteiras de Habilitação do projeto “CNH Social”.

“Há seis anos trabalho de mototaxista. É minha fonte de renda para sustentar eu e meus três filhos. Estou muito grata pelo kit“, relatou Wanderléia Rocha, de 37 anos.

O mototaxista Carlos Pantoja, 33, também recebeu o kit e agora se sente mais seguro em trabalhar. “Para nós, da categoria, é muito importante esses itens de segurança. Isso vai ajudar não só nós, como nossos passageiros”.

No Careiro Castanho também foram entregues as primeiras Carteiras de Habilitação do projeto “CNH Social”. Quatro pessoas foram as primeiras beneficiadas.

“Quando eu vi o meu nome na lista, não acreditei, fiquei surpresa! Eu moro na BR-319 e todo dia vou para o trabalho de bicicleta. Agora, com a CNH de categoria A vou tentar comprar uma moto“, contou a auxiliar de serviços gerais Edinéia Pereira, de 30 anos.

Edinéia foi uma das contempladas na primeira fase do projeto “CNH Social“. Outros 149 candidatos do município estão em processo de obtenção da CNH.

Edinéia Pereira – Divulgação

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Mototaxistas de Tabatinga recebem capacetes e coletes

Mototaxistas de Benjamin Constant recebem kits de segurança

Mototaxistas recebem crédito de até R$ 5 mil por meio de programa do Governo