Delegacia de Iranduba será reformada e ampliada no Amazonas

Iranduba (AM) – A 31ª Delegacia Interativa de Polícia Civil de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus) vai receber a primeira obra de reforma e ampliação após duas décadas da inauguração.

Serão investidos R$ 573,5 mil na revitalização da unidade policial. A ordem de serviço foi assinada pelo governador Wilson Lima, na semana passada, durante edição do programa Governo Presente no município.

O Governo do Amazonas realiza 11 obras de construção e reforma de espaços dos órgãos do sistema de segurança pública em todo o Estado. Seguindo as indicações do programa “Amazonas Mais Seguro”, estão em andamento investimentos da ordem de R$ 145,7 milhões para melhorar a infraestrutura de trabalho e atendimento no setor.

A unidade vai receber na obra de reforma e ampliação: uma sala de permanência; um cartório; uma sala de investigação; uma sala de delegado; duas celas de detenção, entre outros.

O secretário de Segurança Pública (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur, apontou que a reforma e ampliação da Delegacia de Iranduba vai trazer melhorias de trabalho para os agentes da Segurança Pública, além de beneficiar a população.

“Tivemos a oportunidade de assinar a ordem de serviço que autoriza a empresa que ganhou a licitação a começar as obras da Delegacia. Com esse investimento, vão melhorar as condições de trabalho dos próprios agentes da Segurança Pública, aumentando a produtividade, além de oferecer um melhor serviço para a população que vai à delegacia procurar esses serviços”, ressaltou.

O termo que autoriza o início das obras de reforma foi assinado no dia 27 de abril pela SSP-AM em parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). A assinatura ocorreu na sede da Seinfra, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus, e contou com a participação do secretário titular da pasta, Carlos Henrique Lima, e do prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz.

O Posto de Policiamento Avançado do Distrito de Cacau Pirêra, que foi revitalizado recentemente, deve ficar responsável pelo atendimento da população durante esse período de reformas.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

