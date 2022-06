Corpo de cachorro arrastado por picape é encontrado em igarapé de Manaus

Manaus (AM) – O corpo de um cachorro, arrastado por uma picape na tarde desta segunda-feira (20), foi encontra agora à noite em um igarapé da Zona Norte de Manaus. O caso ganhou repercussão após o animal ter sido filmado sendo arrastado na avenida Passarinho, bairro Nova Cidade, Zona Norte, pendurado por uma corda.

Após a grande repercussão do caso nas redes sociais, o vídeo chegou às autoridades, que prontamente iniciaram as investigações para a identificação do condutor da picape.

Após intensas buscas pelo animal na extensão da avenida onde ocorreu o crime, a equipe de resgate da Deputada Estadual Joana Darc encontrou o corpo da cadela. Posteriormente, os agentes realizaram a remoção do animal de dentro do igarapé do Passarinho, local onde o animal foi jogado.

De acordo com informações preliminares, o proprietário do veículo que arrastou o cachorro há muitos quilômetros informou que o animal estava morto desde o domingo (19). O indivíduo também disse que, na ocasião em que foi flagrado, “estava apenas levando o corpo até o igarapé para se desfazer”.

As imagens que circulam nas redes sociais foram gravadas por testemunhas que passavam pelo local e se deparavam com as cenas fortes de um cachorro, com uma corda enrolada no pescoço, sendo arrastado pela via, por um carro modelo Chevrolet/S10, na cor vermelha, de placa PHY8j79.

“Infelizmente, a gente encontrou o corpo [do cachorro] sem vida. Mas ainda assim será importante para servir como prova no processo. Maltratar animais é crime”, disse a deputada estadual Joana Darc, que esteve nas buscas pelo animal.

