Após morte de indígena no MS, MPF fará perícia antropológica em local

Confronto com policiais resultou na morte do indígena Vito Fernandes, de 42 anos. Indígenas reivindicam território no Mato Grosso do Sul

O Ministério Público Federal (MPF) no Mato Grosso do Sul determinou, em caráter de urgência, a tomada de providências em relação ao conflito registrado entre indígenas guarani kaiowá, da aldeia Amambai, e policiais da região. A autoridade fará perícia antropológica na região entre 28 de junho e 1º de julho.

O grupo tradicional participou de um embate com militares na última sexta-feira (24/6). O confronto resultou na morte do indígena Vito Fernandes, de 42 anos, baleado por policiais.

Além da morte de Vito, o conflito deixou outros sete indígenas feridos. Três policiais também foram atingidos por disparos e levados a um hospital no município de Ponta Porã (MS).

O grupo foi confrontado por militares após realizarem a ocupação de uma fazenda na região de Amambai. Eles reivindicam o território e afirmam que as terras fazem parte da terra indígena Guapoy.

Segundo o MPF, a perícia antropológica será conduzia por um analista do órgão que verificará a “eventual violação de direitos no local”. O órgão também determinou a requisição de informações a autoridades direta ou indiretamente envolvidas no conflito, para “apurar os fatos e prevenir, reprimir e punir possíveis delitos”.

Foram acionadas as seguintes autoridades: Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, Polícia Militar de Amambai, Polícia Civil de Amambai, Ministério Público da Comarca de Amambai e Hospital Regional de Amambai.

Também foram procuradas a Clínica de Saúde Indígena (Casai) de Amambai, Instituto Médico Legal (IML) de Amambai, a Coordenação Regional da Funai em Ponta Porã (MS) e a Polícia Federal de Ponta Porã.

*Com informações do Metrópoles

