Papa dará voz às mulheres em nomeação de bispos

O papa Francisco disse que quer dar às mulheres mais cargos de alto nível na Santa Sé e revelou que, pela primeira vez, nomeará mulheres para um comitê do Vaticano, antes exclusivamente masculino, que o ajuda a selecionar os bispos do mundo.

O papel das mulheres na hierarquia do Vaticano foi um dos muitos tópicos da Igreja e internacionais que o pontífice, de 85 anos,abordou em entrevista exclusiva à Reuters, em sua residência no Vaticano ,em 2 de julho.

Uma nova Constituição para a administração central da Santa Sé, que entrou em vigor no mês passado, permite que qualquer católico batizado, incluindo homens e mulheres leigos, lidere a maioria dos departamentos do Vaticano.

“Estou aberto a dar [às mulheres] uma oportunidade“, afirmou, na entrevista de 90 minutos, ao falar sobre a nova Constituição para a administração central, conhecida como Cúria.

Ele lembrou que, no ano passado, pela primeira vez, nomeou uma mulher para o cargo número dois no governo da Cidade do Vaticano, tornando a Irmã Raffaella Petrini a mulher de mais alto escalão no menor Estado do mundo.

“Duas mulheres serão nomeadas pela primeira vez no comitê para eleger bispos na Congregação para os Bispos“, disse.

A medida, que não foi anunciada oficialmente, é altamente significativa porque as mulheres pela primeira vez terão voz na nomeação dos bispos do mundo, que são todos homens.

“Dessa forma, as coisas estão se abrindo um pouco“, acrescentou.

Edição Web: Bruna Oliveira

