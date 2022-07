Casagrande é demitido da TV Globo após 25 anos: ‘Um alívio para os dois lados’

Comentarista tinha vínculo com a emissora até dezembro de 2022

Walter Casagrande Jr anunciou nesta quarta-feira (6), o seu desligamento da TV Globo após 25 anos na emissora. Com a confirmação, o comentarista estará fora da Copa do Mundo do Catar, que acontece em novembro.

“Depois de 25 anos de Globo, seis Copas do Mundo, cinco finais, incluindo a de 2002, com os dois gols do Ronaldo, três Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou”, iniciou através de um vídeo publicado nas redes sociais.

“Estou saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de Esportes da TV. Vou seguir a minha estrada. Na realidade, acho que foi um alívio para os dois lados”, completou Casagrande.

Vale lembrar que o comentarista possuía vinculo com a emissora até dezembro, mas o contrato foi encerrado antes do prazo.

Veja o vídeo: https://www.instagram.com/tv/CfrlF9AjJ1b/?utm_source=ig_web_copy_link

Os demônios de Casagrande

Casagrande e a Globo mantiveram uma boa relação durante os anos de serviços prestados. O comentarista chegou a ganhar um documentário original Globoplay no fim de maio com o lançamento de “Casão – Num Jogo Sem Regras”.

Em quatro episódios, a série documental explorou a história do ex-jogador de futebol e sua trajetória dentro e fora dos gramados.

A produção ainda traz depoimentos de Galvão Bueno, Serginho Groisman, Roberto Rivellino, Baby do Brasil, Branco Mello e Paulo Futre.

*Com informações do iBahia

Leia mais:

Após 27 anos, André Marques deixa a TV Globo: ‘Hora de colocar sonhos em prática’

Sem contrato com a TV Globo, Douglas Silva negocia com a Netflix

Vai um spoiler? Ivete Sangalo compartilha bastidores de novo programa na Globo