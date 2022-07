Após assustar seguidores, Gabi Brandt explica fatura de R$ 337 mil

A fatura do cartão de crédito da blogueira Gabi Brandt gerou polêmica nas redes sociais pelo valor alto, um total de R$ 377 mil.

Na web, a influenciadora e ex-integrante do ‘De Férias com o Ex Brasil’, abriu o jogo sobre a planilha de gastos e explicou o motivo do valor ter vindo acima do normal.

“Tem um monte de gente entendendo que eu eu gasto isso todo mês. Eu não gasto isso todo mês! Esse valor só foi revelado porque eu estava numa live e alguém me pediu um pix, falei da fatura que eu tinha que pagar, pessoal ficou insistindo muito pra eu mostrar o valor”.

Segundo Gabi, o cartão “explodiu” no mês devido as viagens feitas pela família nos últimos dias.

A influenciadora contou ter arcado com os gastos das passagens das babás que acompanharam a família na viagem para a Disney.

“Nos últimos dois meses a gente viajou muito e na viagem que a gente fez pra Disney foram as babás, fiquei responsável por organizar a viagem, então a compra das pessagens foi toda no meu cartão. Não paguei as passagens de todo mundo”, explicou.

A influenciadora, que garantiu não ter pago o valor sozinha, disse ainda que seu cartão era o único funcionando fora do país, por isso, todas as compras acabaram sendo feitas no cartão dela.

“Nas outras viagens o cartão do pessoal não funcionava fora do Brasil e o meu era único que estava, então tudo que a gente gastou foi no meu cartão. Também não fui eu que paguei a fatura inteira. Ninguém gastou no meu cartão e largou eu pagando tudo”.

*Com informações do iBahia

