Pousada de luxo em Presidente Figueiredo é alvo de operação contra sonegação de impostos

Manaus (AM) – Uma pousada de luxo, localizada em Presidente Figueiredo (distante a 126 quilômetros de Manaus), foi confiscada na última terça-feira (5), durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná (MP-PR).

Durante a ação, denominada como Operação Taregas, os agentes apreenderam R$ 302.565 em espécie, além de US$ 2.369 (dois mil, trezentos e sessenta e nove dólares) e € 500 (quinhentos euros). Além destes, uma parte do dinheiro estava escondida no suporte de luz de um banheiro.

Segundo o Gaeco, a operação busca combater a prática de sonegação de impostos, entre outros crimes.

Dois mandados de busca e apreensão também foram cumpridos nas casas de dois investigados, em Curitiba, e o bloqueio de bens em até R$ 5,8 milhões dos suspeitos. De acordo com as investigações, um empresário usava empresas de fachada para sonegar impostos e contava com o apoio de um outro empresário, usado como ‘laranja’. Parte do dinheiro decorrente da sonegação foi usado para adquirir e reformar inteiramente a pousada de luxo que está localizada em Presidente Figueiredo.

O empresário suspeito de ser o ‘laranja’ do esquema foi preso em flagrante por porte de arma e munições sem registro.

O outro alvo da operação, o empresário suspeito de comandar o esquema, já tinha passagem pela polícia e também havia sido denunciado pelo MP PR por supressão de tributos, falsificação e uso de documento falso e participação em organização criminosa.

Em setembro de 2020, ele foi preso temporariamente. Já em março de 2021 foi liberado pela Justiça. Conforme o Gaeco, ele seguiu praticando os crimes.

O Ministério Público do Paraná estima que pelo menos 57 empresas de vários estados participam do esquema de sonegação, principalmente de Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no setor de reciclagem de metais.

