Adolescente grávida que estava desaparecida é encontrada internada em hospital de Manaus

Manaus (AM) – A adolescente Jamily da Silva, de 16 anos, que está grávida e estava desaparecida desde o último domingo (17), foi encontrada na noite de terça-feira (19), internada no Instituto da Mulher, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações da mãe de Jamily, Tânia Maria Souza, durante as buscas que ela estava fazendo com familiares, na Ponta Negra, ela recebeu o telefonema de uma enfermeira do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, informando que uma adolescente com às características de Jamily havia dado entrada no Instituto da Mulher.

Ainda conforme Tania, após a ligação, ela e os familiares se deslocaram até a maternidade. Ao chegar na unidade de saúde, confirmaram que de fato era Jamily.

De acordo com o relato de Jamily, no domingo, após sair da casa do namorado, ela entrou no ônibus da linha 035, e ao descer ela foi assaltada por criminosos.

A adolescente relatou que depois de ser roubada, ela passou mal e ficou desorientada, vindo a subir em outro ônibus. Depois passou mal de novo, foi socorrida e levada para o hospital.

Tânia informou que não conteve a emoção ao reencontrar a filha. Após choros de angústia, as lágrimas agora são de gratidão e felicidade.

“Eu não comia e só dormia a base de remédio. Quando vi ela foi um choro de alegria. Todos os familiares foram pra lá, conversamos com a assistente social e graças a Deus agora ela está em casa”, desabafou emocionada.

