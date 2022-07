Mulher fica presa às ferragens de carro após acidente de trânsito em Manaus

Manaus (AM) – Beatriz Caldas Rodrigues, de 35 anos, ficou presa às ferragens de um veículo após se envolver em um grave acidente de trânsito que ocorreu às 13h30, tarde deste domingo (24), na avenida Torquato Tapajós, zona Norte da capital.

Conforme repassado pelos policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a motorista do carro de passeio que transportava ração para um criadouro de frango no ramal do Pau Rosa, foi fechada por outro veículo que passava no local.

Ainda conforme as informações, na tentativa de desviar, a mulher colidiu o carro na estrutura de placa de sinalização que fica no local. Devido ao forte impacto a frente do carro ficou totalmente destruída.

A vítima ficou presa às ferragens e teve o pé esquerdo fraturado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar a mulher de dentro do veículo. Após ser retirada, Beatriz foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e posteriormente foi encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, onde passou por procedimentos médicos, a vítima não corre risco de morte.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) esteve no local para organizar o trânsito que ficou congestionado e orientar os condutores sobre o desvio no fluxo.

A perícia esteve no local para iniciar as investigações sobre as causas e a responsabilidade do acidente. Um guincho esteve no local para realizar a remoção do veículo do local.

