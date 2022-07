Acidente de trânsito deixa três pessoas presas às ferragens na AM-010

Manaus (AM) – Um acidente de trânsito deixou três pessoas feridas e presas às ferragens, na manhã desta sexta-feira (22), no KM 28 da rodovia estadual AM-010. O episódio aconteceu por volta das 11h45 e as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foram acionadas para atuar na localidade.

De acordo com o relatório da ocorrência, duas viaturas do CBM-AM estiveram no local e constataram que haviam dois carros de passeio envolvidos no acidente. Eles estavam em sentidos opostos na pista (Manaus-Rio Preto da Eva e Rio Preto da Eva-Manaus), quando acabaram colidindo de frente.

Três pessoas ficaram retidas nos veículos com ferimentos e escoriações leves. As mesmas foram retiradas das ferragens e entregues ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma pessoa recusou atendimento. Não houve vítimas fatais.

Ao término do atendimento à ocorrência, os bombeiros desligaram todas as baterias dos dois veículos e deixaram o local sob responsabilidade da Polícia Militar do Amazonas.

A perícia deve apontar as causas do acidente.

Outro acidente

Ainda nesta semana, mas na segunda-feira (18), um grave acidente de trânsito entre um caminhão caçamba e uma motocicleta deixou uma vítima fatal, por volta das 9h15, na rua dos Açaizeiros, no bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus. A vítima foi identificada como José Carlos Marreiros Assunção, de 56 anos.

De acordo com testemunhas, José estava fazendo zigue-zague com a motocicleta no momento em que colidiu de frente com o caminhão.

Entretanto, há outros relatos de que o caminhão teria desviado para fazer uma manobra e colidiu contra a motocicleta.

O local foi isolado pela equipe da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram ao local do acidente para orientar os condutores que passam pela área.

Leia mais:

Acidente de trânsito entre carro e caminhão causa transtorno em Manaus

Grave acidente de trânsito deixa vítima fatal na Zona Norte de Manaus

Militar do Exército fica ferido em grave acidente na AM-070