Presidente do Inep pede demissão “por motivos pessoais”

Brasília (DF) – O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas, pediu demissão e deixará o cargo. A informação foi anunciada pelo ministro da Educação, Victor Godoy, nesta quarta-feira (27). Dupas estava no posto desde fevereiro de 2021.

Em uma rede social, Godoy afirmou que a saída ocorreu “por motivos pessoais e a pedido”. “Agradeço por todo o trabalho realizado neste período, que trouxe avanços importantes para a autarquia”, escreveu. O ex-presidente da instituição ainda não se pronunciou sobre a decisão.

A saída de Dupas ocorre a quatro meses do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), previsto para novembro. Ele também deixa o cargo em meio a denúncias sobre supostos “desvios éticos e assédio moral”. Os casos foram denunciados pela Associação de Servidores do Inep (Assinep) em novembro de 2021.

Em junho deste ano, a Comissão de Ética Pública (CEP) arquivou a investigação de assédio contra Danilo por “ausência de materialidade”. “Tal ação deixa clara a ilibada conduta de alta gestão na direção dos processos da autarquia”, informou o Inep, no início de junho.

Dupas foi o quinto presidente do Inep desde o início do governo de Jair Bolsonaro (PL). A instituição enfrenta uma crise por conta de episódios relacionados a problemas na divulgação das notas do Enem, repetição de questões de edições anteriores da prova e atraso na licitação para contratar empresa responsável pela aplicação do exame, entre outros.

Presidente interino

No comunicado divulgado nesta quarta, Victor Godoy também informou que, a partir de 1º de agosto (segunda-feira), o diretor Carlos Moreno será presidente interino da instituição, “garantindo a continuidade dos exames e das avaliações fundamentais para toda a sociedade brasileira”.

Servidor de carreira do Ministério da Educação há 37 anos, Moreno é mestre em estatística pela Universidade de Brasília (UnB). Segundo Godoy, o funcionário já ocupou “diversas funções no Inep e conhece profundamente os processos, as avaliações e os exames da autarquia”.

Antes de assumir interinamente a presidência do Inep, Moreno atuava como diretor de Estatísticas Educacionais no órgão.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Email confirma que Planalto pediu ao MEC por reunião com pastor investigado

MEC divulga resultado do Sisu para o segundo semestre

CNH Digital poderá ser usada para identificar candidatos do Enem