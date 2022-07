SP recebe evento para discutir biodiversidade e oportunidades de negócios no Amazonas

O evento será especialmente direcionada às empresas da indústria têxtil, com o objetivo de atrair investimentos do setor para o Estado do Amazonas

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio do Escritório de Representação do Estado do Amazonas em São Paulo (ERGSP), promove nesta quinta-feira (28), o evento Biodiversidade e Oportunidade de Novos Negócios no Amazonas, que ocorrerá na sede da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT), no bairro de Higienópolis, na capital paulista.

O evento será especialmente direcionada às empresas da indústria têxtil, com o objetivo de atrair investimentos do setor para o Estado do Amazonas. Na ocasião, colaboradores especialistas de empresas associadas como J. Serrano, Castanhal Companhia Têxtil e Nova Kaeru, apresentarão cases de sucesso conquistados pelo segmento.

Pesquisadores do Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – SENAI-CETIQT, do Centro de Biotecnologia da Amazônia – CBA e da BioTec-Amazônia, abordarão temas envolvendo pesquisas em curso que buscam o desenvolvimento de fibras inovadoras a serem utilizadas pela indústria têxtil.

De acordo com a assessoria, a rodada de palestras, organizada pelo Departamento de Investimentos e Novos Negócios do Escritório de Representação, será apresentada pelo Chefe do ERGSP, Alfredo Monteiro Lins de Albuquerque.

O evento também contará com a participação do Secretário Executivo de Indústria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas (Sedecti) José Jhones Correa Lima, e do assessor da Superintendência Adjunta de Planejamento e Desenvolvimento Regional da Suframa, Renato Mendes Freitas.

