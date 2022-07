Corpo de homem desaparecido em igarapé é encontrado na Zona Norte

Manaus (AM) – O corpo de um homem, até o momento não identificado, que desapareceu na noite da quinta-feira (28), boiando em um igarapé, foi encontrado em outro ponto deste mesmo igarapé, localizado na avenida Natan Xavier, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte da capital.

De acordo com as informações dos policiais militares da 27º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um morador de rua que passava no local, avistou o corpo boiando na região do igarapé que fica dentro de uma área de mata de difícil acesso.

Ainda conforme as informações, após encontrar o corpo, o morador de rua pediu para moradores do local acionar a equipe policial. Ao chegar no local os agentes constataram o fato e comunicaram os órgãos competentes para as investigações.

A vítima do sexo masculino trajava uma blusa na cor preta e uma bermuda jeans e pequenas estampas vermelha e branca. O corpo já estava em estado avançado de decomposição, e nele havia várias perfurações, que somente a equipe de perícia poderá identificar qual material foi utilizado para assassinar o homem.

Devido à dificuldade no local, foi necessário que os moradores abrirem caminho na mata para que as esquipes realizassem o resgate. Os bombeiros andaram cerca de 800 metros até chegar na área, para resgatar o corpo.

O corpo foi entregue para a equipe do Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

